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04:37, 24 марта 2023Бывший СССР

В одной из областей Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно размещенной информации, тревожный сигнал прозвучал 24 марта в 3.53 по московскому времени. Также сообщается, что тревога по-прежнему звучит в Сумской области.

Поздним вечером 23 марта сообщалось о нескольких взрывах в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога.

Утром 23 марта власти страны объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. Раньше всего предупредительные сигналы начали звучать в Киеве в 10:07 по московскому времени. Через минуту они были слышны в Киевской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. К 10:09 воздушная тревога распространилась по всей украинской территории.

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Екатерина Подвигина
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