Российского чиновника арестовали за взятку в виде иномарки Toyota Land Cruiser

В Красноярске бывшего замдиректора УЗС арестовали за взятку иномаркой Toyota Land Cruiser

В Красноярске бывшего замдиректора муниципального предприятия «Управление зеленого строительства» (УЗС) арестовали по обвинению в получении взятки в виде машины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По версии следствия, в 2018 году чиновник предложил знакомому бизнесмену, владельцу двух компаний, помочь ему в заключении контрактов между УЗС и его фирмами на озеленение и благоустройство Красноярска.

Добившись заключения договоров на выполнение работ на 90 миллионов рублей, экс-замдиректора МП потребовал от коммерсанта взятку в виде внедорожника Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5,5 миллиона рублей.

Бизнесмен согласился и в декабре 2018 года купил иномарку. В сентябре 2019 года он бесплатно передал ее фигуранту.