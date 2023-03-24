Захарова спросила Макрона о поставках оружия протестующим французам

Захарова сыронизировала насчет поставок Макроном оружия протестующим французам

После беспорядков во Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала насчет поставок президентом Эммануэлем Макроном оружия протестующим французам. Об этом она написала в своем Telegram.

К своему посту она прикрепила ролик, на котором продемонстрированы последствия беспорядков в Париже. На улицу выбегают люди и кричат, на дороге лежат разбитые и горящие автомобили, везде дым. Помимо этого, на видео слышно, как кто-то разбивает стекло.

«А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — спросила российский дипломат.