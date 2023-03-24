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11:45, 24 марта 2023Мир

Захарова спросила Макрона о поставках оружия протестующим французам

Захарова сыронизировала насчет поставок Макроном оружия протестующим французам

Фото: Laurent Cipriani / AP

После беспорядков во Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала насчет поставок президентом Эммануэлем Макроном оружия протестующим французам. Об этом она написала в своем Telegram.

К своему посту она прикрепила ролик, на котором продемонстрированы последствия беспорядков в Париже. На улицу выбегают люди и кричат, на дороге лежат разбитые и горящие автомобили, везде дым. Помимо этого, на видео слышно, как кто-то разбивает стекло.

«А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — спросила российский дипломат.

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Варвара Кошечкина
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