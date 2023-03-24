У Цукерберга родился третий ребенок

У главы Meta Марка Цукерберга родилась дочь по имени Аурелия

У главы американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга и его жены, филантропа Присциллы Чан, родилась дочь. О том, что он стал отцом в третий раз, Цукерберг рассказал в пятницу, 24 марта, в Instagram (соцсеть запрещена в России).

Предприниматель опубликовал фотографию, на которой он запечатлен рядом с младенцем, а также снимок жены, обнимающей ребенка. «Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты настоящее маленькое благословление», — написал он.

О том, что Цукерберг и Чан ожидают третью дочь, бизнесмен рассказал в сентябре. Первый ребенок пары, Максима, появилась на свет в 2015 году. Спустя два года у них родилась вторая дочь, которую назвали Августой. В обоих случаях Цукерберг уходил в декретный отпуск.

Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году на студенческой вечеринке. Они поженились в 2012 году. Прежде чем у супругов родился первый ребенок, Чан перенесла три выкидыша.