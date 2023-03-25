Украину обвинили в угрозе судоходству в Черном море

Глава парламента Крыма Константинов назвал украинские дроны угрозой судоходству

Украинские дроны, которые Киев использует для атак на Крым, назвали угрозой судоходству в Черном море. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава парламента региона Владимир Константинов, обвинивший Украину в том, что она ставит под удар в том числе торговые суда, участвующие в зерновой сделке.

«Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового», — отметил Константинов.

Он добавил, что не знает точных параметров зерновой сделки, но отсутствие атак дронов, по его мнению, должно быть упомянуто в соглашении, поскольку «непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует». При этом пострадать от них могут как торговые суда, так и военные и даже пассажирские.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что до полуострова периодически долетают украинские беспилотники, однако они сбиваются системами противовоздушной обороны. По словам Аксенова, это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного жителями Крыма в ходе референдума о присоединении к России в 2014 году.