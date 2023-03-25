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20:28, 25 марта 2023Экономика

Путин заявил об отсутствии излишней милитаризации экономики в России

Президент Путин заявил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия не допускает излишней милитаризации экономики и не сокращает производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, того же образования, развития инфраструктуры — мы же ничего не сокращаем. Ничего!» — сказал Путин, отметив, что западным странам придется сократить производства.

В декабре 2022 года Путин исключил милитаризацию страны и экономики. Он подчеркнул, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и военную составляющую государства, но это будет происходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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