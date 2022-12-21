Путин исключил милитаризацию России

Президент Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации России

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации страны и экономики. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требуют этого», — объяснил глава государства.