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07:45, 26 марта 2023Наука и техника

Норвежского адмирала обеспокоили российские подлодки

TV2: главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили современные подлодки ВМФ России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Главком ВМС Норвегии вице-адмирала Рун Андерсен выразил обеспокоенность современными подводными лодками Военно-морского флота (ВМФ) России, передает телеканал TV2.

В сюжете телеканала, посвященном работе российских военных в Северной Атлантике, отмечается, что атомные подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в этих водах, а также в Южной Атлантике.

«Эти подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами», — подчеркнул Андерсен. По мнению вице-адмирала, они способны «представлять угрозу» стратегическим целям в США и Европе.

Ранее российский «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход и прибыл в Североморск. 14-месячный переход назвали одним из самых продолжительных в современной истории ВМФ России. Дальний поход «Адмирала Касатонова» начался 23 января 2022 года — фрегат прошел более 66,5 тысячи морских миль.

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Марина Совина
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