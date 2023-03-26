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10:06, 26 марта 2023Бывший СССР

Раскрыты подробности захвата российскими военными завода в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 16 солдат ВСУ при захвате бетонного завода в Артемовске

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили 16 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при захвате бетонного завода, который располагается близ «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) в Артемовске. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Территория предприятия была зачищена российскими военными в середине марта. Как рассказали участники штурма предприятия, между ними и украинскими солдатами завязался серьезный бой, в результате которого восемь бойцов ВСУ были взяты в плен, а 16 — уничтожены.

«[Украинские военные] пытались эвакуировать "трехсотого" (раненого), наши зашли с той стороны, им было оказано сопротивление», — пояснил один из участников боя.

По его словам, в итоге российские военные также смогли захватить в качестве трофеев несколько автоматов Калашникова и гранатометов производства стран НАТО.

Ранее 26 марта сообщалось, что российские военные полностью взяли под контроль цеха АЗОМ в Артемовске, который в декабре 2022 года посещал украинский президент Владимир Зеленский.

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Варвара Кошечкина
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