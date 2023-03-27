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07:03, 27 марта 2023Мир

В России заявили об отсутствии гарантий безопасности ЗАЭС со стороны Киева

Постпред России Ульянов: Украина не готова подтвердить, что не будет обстреливать ЗАЭС
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Киева. По его словам, Украина не готова подтвердить, что не будет подвергать станцию обстрелам, передает РИА Новости.

«От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом», — заявил Ульянов. Однако на сегодняшний день «подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», добавил он, обратив внимание на то, что Украина пытается переводить разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации». «Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем», — заключил он.

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Марина Совина
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