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05:52, 27 марта 2023Мир

В России назвали условие реализации инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред Ульянов: реализация инициативы МАГАТЭ о безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал условие реализации инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул, что эти действия фактически зависят от Киева, передает РИА Новости.

«Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход», — указал дипломат, добавив, что не уверен в намерениях США повлиять на ситуацию.

Ульянов подчеркнул, что Вашингтон подстраивается под украинскую позицию и отказывается создавать прецеденты, когда на власти страны оказывается хотя бы малейшее давление международного сообщества.

По словам постпреда, если Киев подтвердит прекращение обстрелов ЗАЭС, то после дополнительных консультаций с Россией и Украиной у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси будут основания объявить о том, что ядерная и физическая безопасность станции находится под защитой.

Ранее Ульянов заявил, что Москва поддерживает предложение гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, но считает, что организация игнорирует некоторую информацию о происходящем вокруг ЗАЭС.

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Марина Совина
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