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15:03, 9 марта 2023Мир

Россия поддержала предложение МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов: поддерживаем создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Москва поддерживает предложение гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, но считает, что организация игнорирует некоторую информацию о происходящем вокруг ЗАЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Цитату приводит РИА Новости.

«Ключевые параметры зоны теперь сформулированы достаточно четко... Со своей стороны мы эти положения полностью разделяем и поддерживаем инициативу господина Гросси о создании на территории ЗАЭС защитной зоны», — отметил Ульянов. Он напомнил, что в параметры входят такие положения: абсолютная недопустимость нападений на ЗАЭС любыми способами, запрет на ведение боевых действий с территории станции, гарантия неразмещения там тяжелых вооружений и боеприпасов к ним, обеспечение мер ядерной и физической безопасности.

Однако постпред считает, что агентство игнорирует информацию, предоставляемую Москвой.

Ранее Гросси оценил обстановку на Запорожской АЭС после отключения подачи электричества со стороны властей Украины и заявил, что дизеля хватит на 15 дней работы станции. Отключение произошло утром 9 марта.

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Виктория Кондратьева
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