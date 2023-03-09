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12:40, 9 марта 2023Мир

В МАГАТЭ оценили срок работы ЗАЭС после отключения подачи электричества Украиной

МАГАТЭ: ЗАЭС полностью обесточена впервые с ноября, дизеля хватит на 15 дней

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил обстановку на Запорожской АЭС после отключения подачи электричества со стороны властей Украины и заявил, что дизеля хватит на 15 дней работы станции. Он пообещал, что продолжит вести срочные консультации по этому поводу, пишет Reuters.

ЗАЭС была полностью обесточена впервые с ноября прошлого года, добавил Гросси. С начала СВО это уже шестой раз, когда станция полностью лишается внешнего электроснабжения и работает в чрезвычайном режиме.

Утром 9 марта Украина полностью прекратила подавать электричество на станцию. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отметив, что в округе, где находится ЗАЭС, до этого ничего не происходило.

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Виктория Кондратьева
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