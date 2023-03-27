На Украине назвали сумму поступлений в бюджет от международных партнеров

С февраля 2022 года в бюджет Украины поступило свыше $40 млрд от международных партнеров

С конца февраля 2022 года в бюджет Украины поступило свыше 40 миллиардов долларов от международных партнеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По словам парламентария, с 24 февраля по конец 2022 года украинский бюджет получил от зарубежных партнеров 32,1 миллиарда долларов, а с начала 2023 года — более 8 миллиардов.

Ранее Железняк сообщал, что в текущем году украинские власти увеличат военные расходы более чем на 500 миллиардов гривен (порядка 13,5 миллиарда долларов).