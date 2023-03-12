Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 12 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о планах увеличить военные расходы

Депутат Верховной рады Железняк заявил о планах увеличить военные расходы на $13,61 млрд

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters

Расходы на Вооруженные силы Украины в 2023 году будут увеличены на 500 миллиардов гривен (13,61 миллиарда долларов). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен», — написал он и добавил, что это не ошибка.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заложил расходы на поддержку Украины в проект бюджета на 2024 год.
«Бюджет продолжит поддержку Украины, крепкого союза США со странами НАТО и других европейских государств-партнеров», — заявил американский лидер.

В конце февраля стало известно, что большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта 2023 года, в несколько раз урежут зарплаты и лишат боевых выплат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названы преимущества России в конфликте на Украине
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ дронов-камикадзе в Артемовске
Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве
На Украине заявили о планах увеличить военные расходы
Российский танк уничтожил украинский наблюдательный пункт
Стюардессы в мини-юбках выполнили трюк вверх ногами и удивили пользователей сети
Молодой человек на спор прыгнул с Крымского моста в Москве
Российский танкист перечислил преимущества танка Т-90М
Важность пенсионной реформы во Франции для Макрона объяснили
В Омске священника заподозрили в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.