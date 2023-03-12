На Украине заявили о планах увеличить военные расходы

Депутат Верховной рады Железняк заявил о планах увеличить военные расходы на $13,61 млрд

Расходы на Вооруженные силы Украины в 2023 году будут увеличены на 500 миллиардов гривен (13,61 миллиарда долларов). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен», — написал он и добавил, что это не ошибка.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заложил расходы на поддержку Украины в проект бюджета на 2024 год.

«Бюджет продолжит поддержку Украины, крепкого союза США со странами НАТО и других европейских государств-партнеров», — заявил американский лидер.

В конце февраля стало известно, что большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта 2023 года, в несколько раз урежут зарплаты и лишат боевых выплат.