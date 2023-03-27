Россиян предупредили о смертельной опасности выдавливания прыщей в одной зоне

Отоларинголог Зайцев: самостоятельное выдавливание прыща на носу грозит абсцессом мозга

Самостоятельное выдавливание прыща или фурункула на носу может быть смертельно опасным, предостерег отоларинголог Владимир Зайцев. Его слова приводит News.ru.

Он объяснил россиянам, что в области носогубного треугольника находятся сосуды, напрямую соединенные с сосудами головного мозга. Неправильное удаление фурункула или прыща в этой зоне, уточнил Зайцев, грозит абсцессом мозга из-за распространения кровотоком гнойных масс. «Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита. Фурункул ни в коем случае выдавливать нельзя, потому что будет только хуже», — предупредил он.

Если фурункул в стадии нагноения, продолжил врач, он подлежит хирургическому вскрытию в медицинском кабинете в стерильных условиях, чтобы исключить риск смертельного исхода.

Ранее Дерматолог Джошуа Зейхнер предупредил, что популярная косметическая процедура дермапланинга может быть опасной для кожи лица. Он посоветовал проводить подобные процедуры исключительно в специализированных кабинетах, чтобы снизить риск неприятных последствий.