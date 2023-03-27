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14:46, 27 марта 2023Забота о себе

Россиян предупредили о смертельной опасности выдавливания прыщей в одной зоне

Отоларинголог Зайцев: самостоятельное выдавливание прыща на носу грозит абсцессом мозга

Фото: Amanda Dalbjörn / Unsplash

Самостоятельное выдавливание прыща или фурункула на носу может быть смертельно опасным, предостерег отоларинголог Владимир Зайцев. Его слова приводит News.ru.

Он объяснил россиянам, что в области носогубного треугольника находятся сосуды, напрямую соединенные с сосудами головного мозга. Неправильное удаление фурункула или прыща в этой зоне, уточнил Зайцев, грозит абсцессом мозга из-за распространения кровотоком гнойных масс. «Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита. Фурункул ни в коем случае выдавливать нельзя, потому что будет только хуже», — предупредил он.

Если фурункул в стадии нагноения, продолжил врач, он подлежит хирургическому вскрытию в медицинском кабинете в стерильных условиях, чтобы исключить риск смертельного исхода.

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Александра Лисица
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