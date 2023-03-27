Россиян предупредили о смертельной опасности выдавливания прыщей в одной зоне
Самостоятельное выдавливание прыща или фурункула на носу может быть смертельно опасным, предостерег отоларинголог Владимир Зайцев. Его слова приводит News.ru.
Он объяснил россиянам, что в области носогубного треугольника находятся сосуды, напрямую соединенные с сосудами головного мозга. Неправильное удаление фурункула или прыща в этой зоне, уточнил Зайцев, грозит абсцессом мозга из-за распространения кровотоком гнойных масс. «Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита. Фурункул ни в коем случае выдавливать нельзя, потому что будет только хуже», — предупредил он.
Если фурункул в стадии нагноения, продолжил врач, он подлежит хирургическому вскрытию в медицинском кабинете в стерильных условиях, чтобы исключить риск смертельного исхода.
Ранее Дерматолог Джошуа Зейхнер предупредил, что популярная косметическая процедура дермапланинга может быть опасной для кожи лица. Он посоветовал проводить подобные процедуры исключительно в специализированных кабинетах, чтобы снизить риск неприятных последствий.