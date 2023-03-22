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13:59, 22 марта 2023Забота о себе

Дерматолог рассказал о рисках популярной косметической процедуры

Дерматолог Зейхнер посоветовал проводить дермапланинг в специализированных кабинетах

Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Популярная косметическая процедура дермапланинга может быть опасной для кожи лица. Дерматолог Джошуа Зейхнер в интервью Insider посоветовал проводить подобные процедуры исключительно в специализированных кабинетах, чтобы снизить риск неприятных последствий.

Дермапланинг — это процедура, во время которой крошечные волоски на щеках и шее вместе с верхним слоем кожи соскабливаются специальным скальпелем. В результате таких манипуляций клиентки получают эффект сияния и абсолютно гладкую поверхность лица.

Многие эксперты по красоте уверены, что регулярные процедуры дермапланинга увеличивают выработку коллагена, который имеет омолаживающее действие. «Поверхностная травма кожи может вызывать реакцию заживления ран для стимуляции выработки коллагена», — рассказал Зейхнер. Впрочем, специалисты пока не нашли достоверных подтверждений этой теории.

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Зейхнер назвал процедуру безопасной при условии соблюдения правил. Например, нельзя проводить дермапланинг чаще одного раза в неделю, даже если пушок на лице отрастает быстрее. В противном случае на коже появятся воспаления и раздражения. Кроме того, во время процедуры нельзя слишком сильно давить на лезвие и задевать прыщи.

Ранее косметолог-нутрициолог Наталья Высоцкая назвала «Ленте.ру» продукты для сияния кожи. По ее мнению, витамины А, D и Омега-3 делают кожу красивой и ухоженной.

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Екатерина Улитина
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