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15:14, 26 декабря 2022Забота о себе

Косметолог назвала продукты для сияния кожи

Косметолог Наталья Высоцкая рассказала, что красивой кожу делают сладкий перец и шиповник

Фото: Linh Ha / Unsplash

Сладкий перец и шиповник делают кожу красивой, придавая ей сияние, рассказала косметолог-нутрициолог Advanced Nutrition Programme и руководитель направления Косметология Ersta Академия Наталья Высоцкая. Она назвала «Ленте.ру» и другие полезные для здоровья кожи продукты.

В зимние холода кожа переживает стресс, становится тусклой, на ней проявляется повышенная пигментация, рассказала Высоцкая. Однако есть способы поддержать здоровье и красоту кожи: по ее словам, зимой нужно принимать витамины A и D. Первый делает кожу более крепкой и улучшает ее защитные свойства, второй — стимулирует выработку коллагена и возвращает коже здоровое сияние.

Из-за дефицита витамина C кожа может становиться покрасневшей. Витамин C укрепляет стенки сосудов и капилляров кожи лица, предупреждает развитие покраснений на лице и наполняет кожу здоровым сиянием. Недостаток витамина можно восполнить привычными продуктами, успокоила косметолог-нутрициолог.

В рацион стоит добавить цветную капусту, сладкий болгарский перец, шиповник, яблоки. В идеале ежедневно нужно съедать по три овоща и фрукта

Наталья Высоцкаякосметолог-нутрициолог
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Тусклый цвет лица может сигнализировать о том, что кожа нуждается в дополнительной влаге. В этом случае на помощь придут продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Они участвуют в укреплении волокон коллагена, стимулируют обмен веществ и обладают антиоксидантными свойствами. Эти полезные микроэлементы содержат жирные сорта рыбы — форель, лосось, сельдь. Тем, кто не любит рыбу, лучше пополнять запасы омега-3 в виде витаминов, продолжила Высоцкая.

1-2раза

в неделю нужно есть жирную рыбу

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», полезен для здоровья и красоты кожи зеленый чай. Он содержит активные вещества, придающие коже сияние. Если употреблять напиток в большом количестве не хочется, можно использовать натуральные добавки с зеленым чаем, не содержащие кофеин.

Не лишним для красоты и здоровья кожи в зимнее время станет употребление жареного арахиса, семян кунжута и фисташек, добавила дерматолог-нутрициолог. Все эти продукты источник коэнзима Q10 — мощного антиоксиданта. Он разглаживает морщины, выравнивает тон лица и предотвращает процессы преждевременного старения.

Ранее дерматолог Светлана Студеникина перечислила основные ошибки в уходе за кожей зимой. Она опровергла утверждение о пользе для кожи ежедневного пилинга.

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Вера Владзиевская
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