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16:42, 28 марта 2023Ценности

Balenciaga начал продавать балетки для мужчин за 71 тысячу рублей

Бренд Balenciaga начал продавать атласные балетки для мужчин за 71 тысячу рублей

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga начал продавать балетки для мужчин за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Так, данная обувь из атласа с бантом в передней части изделия, вошедшая в летнюю коллекцию марки, получила название Leopold Ballerina. Модель обладает круглым носом, имеет эффект потертости, черную подошву и фирменную кожаную стельку и представлена в трех вариантах: в бирюзовом, черном и светло-бежевом цвете.

Согласно указанной на сайте информации, цена представленных балеток составляет 925 долларов (примерно 71 тысячу рублей).

Ранее в марте сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Согласно описанию, данный предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цвете.

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Алина Гостева
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