Balenciaga начал продавать балетки для мужчин за 71 тысячу рублей

Бренд Balenciaga начал продавать атласные балетки для мужчин за 71 тысячу рублей

Французский модный дом Balenciaga начал продавать балетки для мужчин за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Так, данная обувь из атласа с бантом в передней части изделия, вошедшая в летнюю коллекцию марки, получила название Leopold Ballerina. Модель обладает круглым носом, имеет эффект потертости, черную подошву и фирменную кожаную стельку и представлена в трех вариантах: в бирюзовом, черном и светло-бежевом цвете.

Согласно указанной на сайте информации, цена представленных балеток составляет 925 долларов (примерно 71 тысячу рублей).

Ранее в марте сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Согласно описанию, данный предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цвете.