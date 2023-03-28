В Госдуме предрекли рост числа пациентов с ВИЧ в России

Депутат Леонов предрек рост числа пациентов с ВИЧ в России

Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России будут продолжать расти, так как появились эффективные методы противодействия вирусам, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» информацию о том, что в девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии заражения ВИЧ.

«Количество заболевших растет в любом случае. Прогнозы таковы, что заболеваемость будет продолжать расти. Сейчас появились очень эффективные препараты, благодаря которым они полноценно живут активной жизнью, ранее такие пациенты погибали от других заболеваний. Теперь, так как терапия достаточно эффективная, заболеваемость возрастает», — объяснил парламентарий.

Отвечая на вопрос о том, каким образом можно снизить показатели распространения ВИЧ, Леонов отметил, что люди должны прежде всего сами предпринимать меры по защите от вируса.

«Какие меры по ограничению распространения могут предприниматься? Меры могут предприниматься только самими людьми. ВИЧ-инфекция передается в большинстве случаев половым путем. Соответственно, речь идет о половом поведении людей, использовании средств защиты в виде презервативов, количестве половых партнеров. Случаи, когда ВИЧ передается другими способами, крайне редки», — объяснил он, также напомнив о важности ежегодной сдачи анализов на основные заболевания, передающиеся половым путем: ВИЧ и гепатиты типа C и В..

Ранее эксперт Роспотребнадзора, руководитель Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД Вадим Покровский рассказал, что в девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Специалист пояснил, что при начальной стадии эпидемии выявляются лишь единичные случаи заболевания. Высшей стадия считается после преодоления порога в один процент беременных с ВИЧ. Он отметил, что в России есть более двадцати регионов, где эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии.