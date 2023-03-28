«Норникель» подвел итоги конкурса грантов для поддержки коренных народов Таймыра

«Норникель» подвел итоги грантового конкурса «Мир Таймыра»

Компания «Норникель» подвела итоги грантового конкурса «Мир Таймыра», по итогам которого поддержит общественно полезные инициативы, направленные на улучшение жизни коренных малочисленных народов Таймыра. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Грантовый фонд конкурса составил 53 миллиона рублей. Поддержку получат 18 инициатив, проекты реализуют в 2023–2024 годах. Награждение победителей состоится в начале апреля во время праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода. С 1 июня победители конкурса начнут реализацию проектов. Список победителей опубликован на онлайн-платформе благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Победителями стали семь проектов семейных (родовых) общин, три проекта некоммерческих организаций, восемь проектов муниципальных и бюджетных учреждений. Инициативы направлены на решение различных проблем: возрождения национальных языков, формирования экологической культуры и проведения акций по благоустройству, развития инфраструктуры в поселках Таймыра, сохранения культурной памяти и других.

В конкурсе лидирует номинация «Идеи Таймыра», в которую входит возрождение культурного наследия, поддержка детей и развитие спорта. В ней представлено семь проектов-победителей на общую сумму 8,5 миллиона рублей. Авторы планируют установку универсальной круглогодичной спортивной игровой площадки в селе Хатанга и создание открытого общественного пространства в Потапово.

«Проекты-победители позволяют дать импульс устойчивым и позитивным изменениям в регионе. Строительство этно- и спортивных комплексов, поддержка ремесленных и творческих мастерских, экологические акции, создание ресурсного центра и семейной школы промысловиков — это важные инициативы, позволяющие развивать территорию Таймыра», — сказала руководитель департамента социальной политики Ирина Жуйкова.

Она отметила, что эксперты и организаторы конкурса отметили несколько креативных нешаблонных проектов: инициативу по созданию устойчивых коммуникаций между удаленными поселками сельского поселения Караул, а также проект по развитию родных языков коренных народов Таймыра через спектакли с тифлокомментированем (лаконичным описанием предмета, пространства или действия для слабовидящих или незрячих людей).

Значимость конкурса для некоммерческих организаций и семейно-родовых общин Таймыра отметил и заместитель директора по региональной политике и корпоративным проектам Заполярного филиала «Норникеля» Вячеслав Щукин. Он указал, что гранты направлены не только на сохранение традиций, но и на развитие территории.

На первый конкурс, проходивший в 2021–2022 годах, поступило 84 заявки. Из них поддержано 28 проектов на общую сумму 46 миллионов рублей.