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15:00, 28 марта 202369-я параллель

«Норникель» подвел итоги конкурса грантов для поддержки коренных народов Таймыра

«Норникель» подвел итоги грантового конкурса «Мир Таймыра»

Фото: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Компания «Норникель» подвела итоги грантового конкурса «Мир Таймыра», по итогам которого поддержит общественно полезные инициативы, направленные на улучшение жизни коренных малочисленных народов Таймыра. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Грантовый фонд конкурса составил 53 миллиона рублей. Поддержку получат 18 инициатив, проекты реализуют в 2023–2024 годах. Награждение победителей состоится в начале апреля во время праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода. С 1 июня победители конкурса начнут реализацию проектов. Список победителей опубликован на онлайн-платформе благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Победителями стали семь проектов семейных (родовых) общин, три проекта некоммерческих организаций, восемь проектов муниципальных и бюджетных учреждений. Инициативы направлены на решение различных проблем: возрождения национальных языков, формирования экологической культуры и проведения акций по благоустройству, развития инфраструктуры в поселках Таймыра, сохранения культурной памяти и других.

В конкурсе лидирует номинация «Идеи Таймыра», в которую входит возрождение культурного наследия, поддержка детей и развитие спорта. В ней представлено семь проектов-победителей на общую сумму 8,5 миллиона рублей. Авторы планируют установку универсальной круглогодичной спортивной игровой площадки в селе Хатанга и создание открытого общественного пространства в Потапово.

«Проекты-победители позволяют дать импульс устойчивым и позитивным изменениям в регионе. Строительство этно- и спортивных комплексов, поддержка ремесленных и творческих мастерских, экологические акции, создание ресурсного центра и семейной школы промысловиков — это важные инициативы, позволяющие развивать территорию Таймыра», — сказала руководитель департамента социальной политики Ирина Жуйкова.

Она отметила, что эксперты и организаторы конкурса отметили несколько креативных нешаблонных проектов: инициативу по созданию устойчивых коммуникаций между удаленными поселками сельского поселения Караул, а также проект по развитию родных языков коренных народов Таймыра через спектакли с тифлокомментированем (лаконичным описанием предмета, пространства или действия для слабовидящих или незрячих людей).

Значимость конкурса для некоммерческих организаций и семейно-родовых общин Таймыра отметил и заместитель директора по региональной политике и корпоративным проектам Заполярного филиала «Норникеля» Вячеслав Щукин. Он указал, что гранты направлены не только на сохранение традиций, но и на развитие территории.

На первый конкурс, проходивший в 2021–2022 годах, поступило 84 заявки. Из них поддержано 28 проектов на общую сумму 46 миллионов рублей.

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Сергей Истомин
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