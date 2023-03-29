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20:09, 29 марта 2023Экономика

Армянские банки рекордно нажились на миграции россиян

Fitch Ratings: выручка армянских банков выросла почти в два раза на фоне миграции россиян

Фото: Gor Davtyan / Unsplash

Массовая миграция россиян в Армению на фоне начала военных действий на Украине принесла местным банкам рекордно высокую прибыль — в 2022 году валовый доход кредитных организаций вырос почти вдвое, подсчитало рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Помимо увеличения выручки, выросла и рентабельность собственного капитала банков — плюс 28 процентов со среднего показателя в восемь процентов за последние десять лет. Приезжая в Армению, россияне открывали вклады в армянских банках, благодаря чему депозитов стало на 43 процента больше, чем в 2021 году. В результате соотношение кредитов и депозитов в среднем по сектору достигло исторического минимума в 82 процента. Агентство отмечает, что наибольшую выгоду от приезда россиян получили банки, которые были дружелюбно настроены к новым клиентам.

Такой рост связан с увеличением транзакционных доходов, полученных от конвертации валюты. Однако в случае, если клиенты начнут забирать вложенные средства, банки могут столкнуться с проблемами с ликвидностью и рефинансированием. Тем не менее агентство считает такой исход маловероятным. «Мы считаем, что даже в среднесрочной перспективе многие из вкладчиков вряд ли вернут свои деньги в Россию, особенно в условиях, когда российским банкам по-прежнему запрещены международные операции с использованием карт Visa и Mastercard. Ограничения российских властей на снятие иностранной валюты из российских банков в ответ на санкции США и ЕС — еще одна причина для таких клиентов держать средства на армянском счете», — сказано в отчете Fitch Ratings.

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Значительный приток российских денег в Армению положительно сказался на экономике страны в целом. Так, рост реального ВВП Армении в прошлом году составил 11,6 процента, а в 2023 году показатель, согласно прогнозам агентства, составит 6,1 процента. За год армянский драм укрепился на 20 процентов по отношению к доллару и продолжил расти на два процента в первом квартале текущего года.

Ранее бывший президент «Открытия» Михаил Задорнов отмечал аналогичное влияние миграции россиян на экономику Грузии. Граждане перевели в общей сложности 2,5 миллиарда долларов в страну, фактически «закрыв одним движением» дефицит платежного баланса Грузии и укрепив лари. Эксперт также предупредил, что для России массовый вывод средств — «это чистый вычет из ее развития во всех смыслах».

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Мария Грушко
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