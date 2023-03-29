«Лента.ру» выпустила масштабное исследование об украинском полке «Азов»

«Лента.ру» выпустила масштабное исследование о полке Национальной гвардии Украины «Азов»

«Лента.ру» выпустила масштабное исследование истории полка Национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Материал опубликован на сайте издания.

Исследование посвящено истории зарождения «Азова» из организации «Патриот Украины».

Подробно разбирается идеология полка, его ритуальная составляющая, роль, которую сыграл «Азов» в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

Разбирается инфраструктура «азовского движения», описываются созданные «азовцами» общественные организации, включая партию Национальный корпус и международные связи «Азова».

Ранее политолог и журналист Алексей Кочетков в ходе конференции «Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму» идеология и действия полка «Азов» — самое яркое доказательство расцвета неонацизма на современной Украине. «На самом деле это действительно абсолютно четкая дистиллированная нацистская структура с абсолютно четкой идеологии, это антихристиане все сплошь. И они не беззубое неоязычество исповедуют, а по сути такую форму сатанизма, то есть это всевозможные бесчеловечные античные культы с прямым человеческим жертвоприношением», — сообщил он.

