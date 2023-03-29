Стало известно о разрушении озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь

В СПбГУ выявили разрушение озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь

Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили, что за сутки воздействия геомагнитных бурь разрушается до четверти озонового слоя Земли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Такие результаты объясняются попаданием большого количества протонов с высокой энергией, электронов и альфа-частиц в атмосферу планеты из магнитосферы. В процессе высвобождаются свободные радикалы, которые и вызывают распад озона.

«Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25 процентов на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — поделилась сотрудница лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.

Получить данные о количестве частиц в атмосфере удалось с помощью аэростатных наблюдений рентгеновского излучения, которые были проведены в районе Апатитов в Мурманской области. Затем специалисты применили специальные вычислительные математические модели, которые учитывали множество параметров и явлений в атмосфере: температуру и концентрации нейтральных газов, свободных электронов и ионов, и другие.

В будущем открытие позволит исследователям более точно прогнозировать деформации озоновой оболочки Земли, последующие климатические изменения, а также анализировать распространение радиоволн.