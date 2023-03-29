Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:10, 29 марта 2023Наука и техника

Стало известно о разрушении озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь

В СПбГУ выявили разрушение озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь

Фото: NASA / Solar Dynamics Observatory / Getty Images

Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили, что за сутки воздействия геомагнитных бурь разрушается до четверти озонового слоя Земли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Такие результаты объясняются попаданием большого количества протонов с высокой энергией, электронов и альфа-частиц в атмосферу планеты из магнитосферы. В процессе высвобождаются свободные радикалы, которые и вызывают распад озона.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

«Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25 процентов на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — поделилась сотрудница лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.

Получить данные о количестве частиц в атмосфере удалось с помощью аэростатных наблюдений рентгеновского излучения, которые были проведены в районе Апатитов в Мурманской области. Затем специалисты применили специальные вычислительные математические модели, которые учитывали множество параметров и явлений в атмосфере: температуру и концентрации нейтральных газов, свободных электронов и ионов, и другие.

В будущем открытие позволит исследователям более точно прогнозировать деформации озоновой оболочки Земли, последующие климатические изменения, а также анализировать распространение радиоволн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Пекин прокомментировал информацию о желании Зеленского встретиться с Си
Ирина Хакамада лишилась сотни тысяч рублей при сдаче квартиры в Москве
В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok
Патрушев назвал четыре цели спецоперации на Украине
В Совбезе РФ заявили о недопустимости ядерной войны для России
Киево-Печерская лавра оспорит в суде расторжение договора аренды
Белла Хадид снялась голой на веб-камеру
Экс-чемпион UFC назвал брата Нурмагомедова самым опасным бойцом в легчайшем весе
Стало известно о разрушении озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь
В Петербурге подросткам запретят продавать одну вещь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.