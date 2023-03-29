Раскрыта стоимость купленной Мамаевым виллы на Бали

«Звездач»: стоимость купленной Мамаевым виллы на Бали составила 1,69 миллиона долларов

Цена виллы, купленной футболистом Павлом Мамаевым на острове Бали для своей семьи, составила 1,69 миллиона долларов. Информацию о стоимости объекта раскрыл Telegram-канал «Звездач».

По актуальному курсу валют цена особняка в рублях — приблизительно 130,2 миллиона. Ранее в марте жена футболиста Надежда поделилась новостью о том, что муж приобрел ей виллу на Бали в качестве подарка за рождение сына в конце прошлого года. Она добавила, что объект площадью 860 квадратных метров находится на стадии строительства, однако они очень ждут момента, когда смогут проводить там много времени и приглашать гостей.

В особняке, расположенном в сердце туристической части острова на закрытой охраняемой территории, будут обустроены пять спален, три гостиных, восемь диванных зон, кабинет, гардеробная, тренажерный зал, а также джакузи на крыше с панорамным видом. Кроме того, на участке будут находиться бассейн и несколько зон для отдыха на свежем воздухе.

В марте специалист по недвижимости Милана Левченко оценила стоимость особняка балерины Анастасии Волочковой в элитном поселке Николо-Урюпино в сумму примерно от 115 миллионов до 231 миллиона рублей, или 1,5-3 миллиона долларов (по актуальному на конец месяца курсу валют). Риелтор отметила, что Волочкова приобрела дом за три миллиона долларов.