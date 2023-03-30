В российском городе два пациента сбежали из психдиспансера

Двое пациентов сбежали из Воронежского областного клинического психдиспансера

Из психоневрологического диспансера в Воронеже сбежали два пациента. О этом сообщил первый спасательный центр «Регион 36», пишет РИА Новости

«Сбежали двое пациентов Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера», — сообщили в центре. Там уточнили, что пропавшими числятся пациенты 45 и 56 лет.

Россияне пропали из психдиспансера во вторник, 28 марта. Более подробной информации о пациентах пока нет.

Ранее из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента, находившиеся там на лечении. Мужчины спилили решетку больницы, после чего совершили побег.