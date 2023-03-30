Глава МИД России Лавров упрекнул США в шантаже «ниже пояса»

Политика США в отношении стран Азии, Латинской Америки и Африки — шантаж «ниже пояса». С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию Prensa Latina.

По словам министра, Вашингтон постоянно угрожает развивающимся странам «нечистоплотными, буквально бандитскими, методами» в виде обещаний создать проблемы при получении кредитов и ультимативных требований поддержать антироссийские санкции и резолюции, осуждающие Россию.

«Это нельзя назвать дипломатией. Это чистой воды шантаж ниже пояса», — подчеркнул Лавров, добавив, что подобного не было даже во время «холодной войны».

Ранее глава российского МИД заявил, что США в своей политике перешли все грани приличия. «От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он.