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11:27, 30 марта 2023Россия

В Госдуме объяснили правила весеннего призыва в армию

Картаполов: поэтапное повышение призывного возраста не отразится на весеннем призыве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит «Интерфакс».

«Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдёт по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство», — объяснил Картаполов.

Он уточнил, что Госдума планирует рассмотреть этот законопроект в весеннюю сессию.

Варвара Родикова
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