В Госдуме объяснили правила весеннего призыва в армию

Картаполов: поэтапное повышение призывного возраста не отразится на весеннем призыве

Поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит «Интерфакс».

«Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдёт по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство», — объяснил Картаполов.

Он уточнил, что Госдума планирует рассмотреть этот законопроект в весеннюю сессию.