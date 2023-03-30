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16:16, 30 марта 2023Бывший СССР

Показана работа засевшего в жилом доме снайпера ВСУ

«Страна.ua» опубликовала видео работы украинского снайпера, засевшего в жилом доме

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) засел в жилом доме, из которого вел обстрел. Видео его работы опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам, боец ВСУ снимает своего сослуживца, который установил на стол снайперскую винтовку и целится. Он произвел несколько выстрелов. Однако неизвестно, в какую цель пытался попасть украинский снайпер. На видео также показан дом, в котором осталось много вещей и мебели его прежних жильцов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что прибывающие в пригород на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут) военнослужащие ВСУ занимают дома мирных жителей. По его словам, украинские бойцы расселяются не только в пустующих зданиях, но и в тех, где еще проживает местное население. Жителей при этом оттуда не эвакуируют, отметил он.

Кристина Есикова
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