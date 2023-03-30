Андрей Воробьев посетил Долгопрудный

Андрей Воробьев проверил строительство пристройки к школе №14 в Долгопрудном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Долгопрудный проверил, на каком этапе строительства находится пристройка к школе №14 в микрорайоне Центральном.

Сегодня при вместимости 725 мест в ней обучается более 1600 ребят. Проблему решит пристройка.

«В декабре 2021 года мама ученика 14-й школы Светлана Коношевич на личном приеме рассказала о проблеме. Мы сегодня здесь, чтобы убедиться, что работа идет, и новый корпус на 300 мест уже в этом году позволит разгрузить основное здание, вывести больше детей в первую смену, открыть новые внеурочные занятия и кружки. В соответствии с госпрограммой срок сдачи — 2024 год, но постараемся вместе с подрядчиком ввести объект досрочно — осенью этого года», — сказал Воробьев.

Школа построена в 2017 году. Она входит в топ-100 лучших в Московской области. Свыше 80 процентов кадрового состава — педагоги высшей и первой категории.

«Пристройка нам жизненно необходима. Это, конечно же, ликвидация второй смены, активное развитие дополнительного образования. Предполагаем, что два здания во второй половине дня будут заняты по всем направлениям: и спортивные секции, и творческая, театральная деятельность. Большой ученический совет также будет здесь находиться», — рассказала директор школы Мария Мецгер.

Строительство пристройки началось в августе 2021 года в числе еще 25 школ Подмосковья.

«Для нас важно, чтобы в Долгопрудном — округе с уникальным научным и образовательным потенциалом — образование на всех ступенях было на достойном уровне. В этом году мы полностью запускаем естественнонаучный кластер на базе физтех-лицея им. Капицы и завершаем школу на 550 мест в микрорайоне Центральном. В 2025 году сдадим большую пристройку на 1500 мест к школе №7. Каждый из этих объектов ждут жители, поэтому необходимо держать высокий темп», — сказал Андрей Воробьев.