Россиянам рассказали о перспективах четырехдневной рабочей недели

Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила четырехдневную рабочую неделю в будущем

Четырехдневная рабочая неделя — то, к чему рано или поздно должно прийти общество ввиду компьютеризации, цифровизации, увеличения интенсивности труда. Тем не менее, на данный момент для России более актуален переход на 36-часовую рабочую неделю ввиду имеющегося позитивного опыта других государств. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сокращенные часы

«Пока во всем мире работают либо пять, либо шесть дней в неделю. Что касается сокращения продолжительности рабочей недели, то здесь у нас есть большой разрыв с другими государствами: как правило, работают от 60 до 32 часов в отдельных странах. Мы где-то посередине. Но Россия часто была первой по улучшению условий труда, не хотелось бы терять это первенство», — сказала политик.

Ввиду цифровизации и компьютеризации россияне стали более интенсивно и напряженно работать, именно поэтому, по словам Бессараб, необходимо говорить о сокращении продолжительности труда без сокращения заработной платы. Она также указала на позитивный опыт в этом направлении других стран.

«Мы видим, что люди готовы работать более интенсивно, сокращать ненужные перерывы, чтобы пораньше уйти домой. В России можно провести эксперимент в добровольном порядке: предоставить работодателям возможность сократить рабочую неделю, предложив им определенные гарантии. И уже по результатам эксперимента принять решение», — считает депутат.

Некоторые другие страны уже приняли решение о сокращении рабочей недели до 35-36 часов. Этот опыт оказался успешным Светлана Бессараб депутат Госдумы

Четырехдневная рабочая неделя

Теоретически, можно было бы работать четыре дня вместо пяти при сокращении рабочей недели до 36 часов, тогда сотрудникам пришлось бы трудиться по 9 часов в сутки. Но Бессараб считает такой вариант не вполне удачным.

«Мы это уже проходили, люди работали по шесть дней в неделю по 11 часов. Многие и сейчас трудятся по 10 часов в сутки на добровольных началах. Но практика показывает, что при таком формате выгорание происходит крайне быстро, его не компенсирует даже дополнительный выходной, ведь усталость накапливается», — заметила политик.

Безусловно, четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему рано или поздно придет общество. Цифровизация идет быстрыми темпами, на производствах человек является регулятором работы механизмов, он преодолевает проблемы с интенсификацией труда. Так что, конечно, нужно больше времени на отдых и восстановление Светлана Бессараб депутат Госдумы

Бессараб добавила, что для России переход на четырехдневную рабочую неделю пока не обсуждается, хотя такой вопрос и возникнет в будущем. Тем не менее, она привела в пример Нидерланды, где люди работают меньше всего, 32 часа в неделю. При этом она отметила, что такой формат не отразился негативно на экономике государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея сократить рабочую неделю за счет короткого дня в пятницу нуждается в дискуссиях и требует обсуждения в парламенте. Он также добавил, что у Кремля нет позиции на этот счет.