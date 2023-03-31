Россиянам рассказали о перспективах четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя — то, к чему рано или поздно должно прийти общество ввиду компьютеризации, цифровизации, увеличения интенсивности труда. Тем не менее, на данный момент для России более актуален переход на 36-часовую рабочую неделю ввиду имеющегося позитивного опыта других государств. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Сокращенные часы
«Пока во всем мире работают либо пять, либо шесть дней в неделю. Что касается сокращения продолжительности рабочей недели, то здесь у нас есть большой разрыв с другими государствами: как правило, работают от 60 до 32 часов в отдельных странах. Мы где-то посередине. Но Россия часто была первой по улучшению условий труда, не хотелось бы терять это первенство», — сказала политик.
Ввиду цифровизации и компьютеризации россияне стали более интенсивно и напряженно работать, именно поэтому, по словам Бессараб, необходимо говорить о сокращении продолжительности труда без сокращения заработной платы. Она также указала на позитивный опыт в этом направлении других стран.
«Мы видим, что люди готовы работать более интенсивно, сокращать ненужные перерывы, чтобы пораньше уйти домой. В России можно провести эксперимент в добровольном порядке: предоставить работодателям возможность сократить рабочую неделю, предложив им определенные гарантии. И уже по результатам эксперимента принять решение», — считает депутат.
Некоторые другие страны уже приняли решение о сокращении рабочей недели до 35-36 часов. Этот опыт оказался успешным
Четырехдневная рабочая неделя
Теоретически, можно было бы работать четыре дня вместо пяти при сокращении рабочей недели до 36 часов, тогда сотрудникам пришлось бы трудиться по 9 часов в сутки. Но Бессараб считает такой вариант не вполне удачным.
«Мы это уже проходили, люди работали по шесть дней в неделю по 11 часов. Многие и сейчас трудятся по 10 часов в сутки на добровольных началах. Но практика показывает, что при таком формате выгорание происходит крайне быстро, его не компенсирует даже дополнительный выходной, ведь усталость накапливается», — заметила политик.
Безусловно, четырехдневная рабочая неделя — это то, к чему рано или поздно придет общество. Цифровизация идет быстрыми темпами, на производствах человек является регулятором работы механизмов, он преодолевает проблемы с интенсификацией труда. Так что, конечно, нужно больше времени на отдых и восстановление
Бессараб добавила, что для России переход на четырехдневную рабочую неделю пока не обсуждается, хотя такой вопрос и возникнет в будущем. Тем не менее, она привела в пример Нидерланды, где люди работают меньше всего, 32 часа в неделю. При этом она отметила, что такой формат не отразился негативно на экономике государства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея сократить рабочую неделю за счет короткого дня в пятницу нуждается в дискуссиях и требует обсуждения в парламенте. Он также добавил, что у Кремля нет позиции на этот счет.