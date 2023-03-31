Военный советник Ирана погиб в результате израильского авиаудара

КСИР: иранский военный советник погиб в Сирии в результате удара Израиля

В Сирии погиб офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивший там военным советником. Об этом сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на отдел по связям с общественностью организации.

«Милад Хейдари, офицер, работавший военным советником в Сирии, стал мучеником в результате преступного удара, нанесенного сионистским режимом в окрестностях Дамаска», — говорится в заявлении иранской организации.

КСИР осуждает бездействие международных организаций по отношению к «актам агрессии сионистского режима и его постоянным нарушениям суверенитета и территориальной целостности Сирии».

Ранее в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска двое сирийских военных получили ранения. Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль запустил несколько ракет, а сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили некоторые из них.