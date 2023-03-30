Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской атаки

В результате израильской ракетной атаки в районе Дамаска ранены двое сирийских военных

Двое сирийских военных получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска. Об этом сообщило министерство обороны Сирии, передает РИА Новости.

Атака велась со стороны Голанских высот. Уточняется, что Израиль запустил несколько ракет. В ведомстве отметили, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) «сбили некоторые из них». Также сообщается, что в результате атаки «нанесен некоторый материальный ущерб».

Ранее израильские самолеты нанесли ракетный удар вблизи международного аэропорта Алеппо. Атака была совершена со стороны Средиземного моря. В результате агрессии аэропорт сирийской северной столицы понес материальный ущерб, резюмировали в военном ведомстве.