Кафельников заявил, что у допустивших россиян организаторов Уимблдона не было выбора

Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о допуске россиян к Уимблдону-2023. Его слова приводит Sport24.

«Это было понятно сразу — они немного повыпендривались, но организаторы не могут позволить в очередной раз лишиться рейтинговых очков. У них не было выбора», — заявил Кафельников, выразив надежду на то, что российские теннисисты покажут наивысший уровень на турнире.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что допустит российских и белорусских теннисистов к Уимблдону в 2023 году. В организации отметили, что по-прежнему считают отстранение спортсменов верным решением, однако в этом году они не готовы сохранить запрет из-за угрозы санкций.

18 февраля сообщалось, что LTA могут лишить возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если она вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.