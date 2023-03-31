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19:37, 31 марта 2023Среда обитания

Россияне отвернулись от аренды жилья в популярной курортной стране

Turk.Estate: в феврале российский спрос на аренду жилья в Турции упал на 49,16 процента

Фото: Unsplash

В феврале 2023 года спрос на съемную недвижимость в Турции со стороны россиян упал на 49,16 процента относительно января того же года. О том, что граждане России отвернулись от аренды жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

Специалисты отметили, что снижение спроса стало самым значительным, начиная с ноября 2022 года. Кроме того, по итогам февраля текущего года количество запросов от россиян на аренду недвижимости сократилось на 42,73 процента по сравнению со вторым месяцем предыдущего года. Относительно февраля 2021-го в 2023-м отрицательная динамика составила 5,3 процента.

Наконец, число обращений от граждан России по вопросу съемной недвижимости в зарубежной стране в январе-феврале 2023-го уменьшилось на 12,18 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Несмотря на наблюдаемое падение, показатель нынешнего года на 49,96 процента превысил параметр за первые два месяца 2021-го.

В марте эксперты компании Easyhome Turkey пришли к выводу, что россияне отвернулись от покупки жилья в Турции. По их данным, в феврале 2023 года спрос с их стороны на приобретение недвижимости в этой стране упал на 50,11 процента относительно января.

Полина Кислицына
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