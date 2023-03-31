Российские военкоры сообщили о «Судном дне» для ВСУ

«Русская весна»: спецназ ВС России устроил «Судный день» для военных ВСУ точечным огнем

Российские военные 24-й отдельной бригады специального назначения устроили «Судный день» для украинских бойцов. Об этом сообщает «Русская весна».

По информации российских военкоров, ВС РФ провели успешную операцию, открыв точечный огонь по выявленной группе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара она «значительно поредела», пишет издание.

Спецназ из Новосибирска при помощи противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия «отправил украинских боевиков к Бандере», говорится в материале.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал Евросоюз (ЕС) увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления ВСУ. При этом он подчеркнул, что больше всего украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах. Он также призвал Евросоюз оперативно предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые боеприпасы, противотанковые системы.