Названо число погибших на Украине белорусов

Newsweek: как минимум 37 белорусов из Интернационального легиона ВСУ погибли на Украине

За время конфликта на Украине погибли как минимум 37 белорусов, вступивших в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил республики. Такие данные называет Newsweek.

Издание утверждает, что официального подсчета числа граждан Белоруссии, погибших на поле боя, не ведется. «Для украинцев, а также для европейцев важно понимать, что все больше белорусов рискуют своей жизнью, защищая демократические ценности, защищая безопасность самой Европы», — заявил глава Белорусского кризисного центра в Львове Алексей Францкевич.

Журналисты New York Times заявили, что в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины служат полторы тысячи человек. Также они поговорили со многими бывшими членами Интернационального легиона, которые признались, что подделывали факты своей биографии ради службы в легионе.