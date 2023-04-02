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13:04, 2 апреля 2023Интернет и СМИ

Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой

Американский предприниматель Маск назвал материалы New York Times неинтересной пропагандой

Фото: Aly Song / Unsplash

Настоящая трагедия американской газеты The New York Times заключается в том, что она занимается никому не интересной пропагандой, считает американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в своем Twitter.

«Кроме того, их лента — это Twitter-аналог поноса. Это нечитаемо. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи», — считает Маск.

Ранее NYT заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не станет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. Ее дополнительные функции — это редактирование записей, загрузка видео в качестве 1080p, папки закладок, новые темы оформления, настраиваемая панель навигации и режим для чтения длинных тредов.

Осенью прошлого года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал «либерализовать редакционную политику» соцсети и создать совет модерации контента.

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Виктория Кондратьева
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