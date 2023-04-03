Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании вернуться в пандемию

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что хочет вернуться в пандемию. Об этом сказал в беседе с MK.RU.

В ходе интервью шоумен описал, как он отметил свой день рождения. Пригожин подчеркнул, что отпраздновал 54-летие дома в кругу семьи и близких друзей.

Продюсер посетовал, что в этот раз не ощущал праздничного настроения. Пригожин вспомнил, как проводил данный праздник во время пандемии. «Валерия мне приготовила тогда картофель жареный, вареный, сладкий. Как в кино "Девчата". У меня тогда был картофельный день рождения. Честно говоря, хочется вернуться в пандемию», — заявил Пригожин, добавив, что торжество прошло скромно и без алкоголя.

В марте текущего года Иосиф Пригожин прокомментировал слитую аудиозапись разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. До этого в Telegram-каналах была опубликована запись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.