Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 3 апреля 2023Ценности

Хирург перечислил причины для пластики груди у мужчин

Хирург Олег Ведров: синдром Поланда является причиной для пластики груди у мужчин

Фото: Norbert Buduczki / Unsplash

Хирург Олег Ведров перечислил распространенные причины для пластики груди у мужчин. Соответствующую информацию публикует издание News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь коррекцию груди приходится делать мужчинам с синдромом Поланда, который характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы. «От этого синдрома страдает один из 30 тысяч мужчин. И каждому из них нужна операция по установке силиконовых протезов в грудь. Как правило, подобный дефект является врожденным, визуально он проявляется в несимметричности грудной клетки и заметен уже в раннем возрасте», — пояснил доктор.

Помимо этого, хирургическое вмешательство, как утверждает эксперт, требуется при воронкообразной деформации грудной клетки, при которой наблюдается западение грудины и ребер. Также Ведров добавил, что пациенты вынуждены прибегнуть к услугам пластического хирурга после аварий или серьезных травм грудной клетки.

Материалы по теме:
Натянуть уши на нос Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Натянуть уши на носШесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
22 февраля 2017
За мечту под нож Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
За мечту под ножПоклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
5 мая 2017

В заключение хирург рассказал, что в одном проценте случаев у мужчин может быть диагностирована онкология молочных желез. После терапии, направленной на борьбу с раком, может потребоваться эстетическая хирургия, заявил врач.

В марте аналитики сервиса YouDo.com перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин весной. Эксперты выяснили, что чаще всего клиенты делают маникюр, эпиляцию и массаж. Кроме того, в список востребованных специалистов у россиян мужского пола вошли парикмахеры, косметологи, персональные тренеры и бровисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Президент Румынии захотел большего присутствия НАТО в Черном море
Галустян получил гражданство Армении
В Британии заявили об изъятии у российских чиновников загранпаспортов
Хакер из ДНР назвал причастных к убийству военкора Татарского
В России школьница выпала из окна девятого этажа
Хирург перечислил причины для пластики груди у мужчин
Россиянка села на мокрое кресло в трамвае и попала в травмпункт с ожогом
Суд арестовал помочившегося на икону российского треш-блогера
«Металлург» уволит главного тренера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.