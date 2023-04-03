Хирург перечислил причины для пластики груди у мужчин

Хирург Олег Ведров: синдром Поланда является причиной для пластики груди у мужчин

Хирург Олег Ведров перечислил распространенные причины для пластики груди у мужчин. Соответствующую информацию публикует издание News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь коррекцию груди приходится делать мужчинам с синдромом Поланда, который характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы. «От этого синдрома страдает один из 30 тысяч мужчин. И каждому из них нужна операция по установке силиконовых протезов в грудь. Как правило, подобный дефект является врожденным, визуально он проявляется в несимметричности грудной клетки и заметен уже в раннем возрасте», — пояснил доктор.

Помимо этого, хирургическое вмешательство, как утверждает эксперт, требуется при воронкообразной деформации грудной клетки, при которой наблюдается западение грудины и ребер. Также Ведров добавил, что пациенты вынуждены прибегнуть к услугам пластического хирурга после аварий или серьезных травм грудной клетки.

В заключение хирург рассказал, что в одном проценте случаев у мужчин может быть диагностирована онкология молочных желез. После терапии, направленной на борьбу с раком, может потребоваться эстетическая хирургия, заявил врач.

В марте аналитики сервиса YouDo.com перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин весной. Эксперты выяснили, что чаще всего клиенты делают маникюр, эпиляцию и массаж. Кроме того, в список востребованных специалистов у россиян мужского пола вошли парикмахеры, косметологи, персональные тренеры и бровисты.