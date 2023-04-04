Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете

В Абакане российскому сержанту дали 4,6 года условно за хищение и продажу боеприпасов

В Абакане российского сержанта Маадыра Мартына приговорили к 4,6 годам условного срока за попытку продажи боеприпасов. Об этом во вторник, 4 апреля, в своем Telegram-канале сообщает 2-й гарнизонный военный суд.

Как установил суд, в октябре 2022 года обвиняемый похитил выданные для проведения стрельб боеприпасы и вынес их за пределы полигона. Вскоре он разместил в интернете объявление об их продаже, однако вместо покупателя за ним пришли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали сержанта.

28 марта сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.