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10:32, 4 апреля 2023Силовые структуры

Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете

В Абакане российскому сержанту дали 4,6 года условно за хищение и продажу боеприпасов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Абакане российского сержанта Маадыра Мартына приговорили к 4,6 годам условного срока за попытку продажи боеприпасов. Об этом во вторник, 4 апреля, в своем Telegram-канале сообщает 2-й гарнизонный военный суд.

Как установил суд, в октябре 2022 года обвиняемый похитил выданные для проведения стрельб боеприпасы и вынес их за пределы полигона. Вскоре он разместил в интернете объявление об их продаже, однако вместо покупателя за ним пришли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали сержанта.

28 марта сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.

Владимир Седов
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