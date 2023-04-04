Взрослым россиянам назвали способ борьбы с прыщами

Дерматолог Серебренникова: обострение акне в зрелом возрасте провоцируют стресс и курение

Обострение акне в зрелом возрасте провоцируют длительный стресс, курение и ряд других факторов, объяснила врач-дерматолог, косметолог Ксения Серебренникова. Действенный способ борьбы с высыпаниями она назвала россиянам в беседе с Life.

По словам Серебренниковой, основной причиной появления прыщей у людей старше 25 лет является генетическая предрасположенность. Также высыпания во взрослом возрасте могут возникнуть на фоне увлечения продуктами с высокой гликемической нагрузкой, а у некоторых людей из-за частого употребления молока животного происхождения и молочных продуктов. Ухудшение акне провоцируют прием некоторых лекарств и добавок для увеличения мышечной массы, уверена дерматолог.

Серебренникова призвала россиян не надеяться, что прыщи пройдут сами, а осознать, что это настоящее заболевание, которое нужно лечить у специалистов. Она объяснила, что терапию должен подобрать врач, ориентируясь на интенсивность высыпаний. Среди общих рекомендаций дерматолог выделила ежедневное мягкое очищение кожи не чаще двух раз в сутки и соблюдение правил ухода за проблемной кожей.

Жирный блеск, беспокоящий в течение дня, можно контролировать с помощью матирующих средств: кремов, эмульсий, сывороток, спреев. Для коррекции сухости кожи, которую могут вызывать лекарственные препараты, пациентам рекомендуется использовать один-два раза в день некомедогенные смягчающие увлажняющие средства Ксения Серебренникова врач-дерматолог, косметолог

Ранее врач-косметолог Александра Шерф раскрыла способ помолодеть на десять лет. В этом поможет деликатная пластика губ малыми объемами препарата и специальной техникой введения, уверена она.