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02:10, 4 апреля 2023Мир

Южная Африка запретила продажу оружия Польше для защиты интересов России

BNN: правительство ЮАР запретило продажу оружия Польше для защиты интересов России

Фото: Unsplash.com

Правительство Южно-Африканской республики (ЮАР) приняло решение запретить продажу оружия Польше для защиты интересов России. Об этом сообщает издание BNN.

Этот шаг последовал за недавним визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страну для двусторонних переговоров.

По данным источников издания, администрация ЮАР намерена ограничить потенциальные поставки боеприпасов из Польши в Украину на фоне продолжающегося украинско-российского конфликта.

Отмечается, что решение соответствует заявлению Африканского национального конгресса (АНК) о своей приверженности России как давнему союзнику и другу.

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что Южно-Африканская Республика не станет считать Россию своим врагом «по запросу других стран». Она также выразила надежду на активизацию сотрудничества между двумя странами.

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Марина Совина
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