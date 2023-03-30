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13:39, 30 марта 2023Мир

ЮАР отказалась считать Россию врагом «по запросу других стран»

Глава МИД ЮАР Пандор: мы не будем считать Россию врагом по запросу других стран
Сергей Лавров и Наледи Пандор

Сергей Лавров и Наледи Пандор. Фото: МИД России

Южно-Африканская Республика не станет считать Россию своим врагом «по запросу других стран», заявила министр иностранных дел Наледи Пандор. Ее цитирует РИА Новости.

Она указала, что некоторые хотят, чтобы у ЮАР не было отношений с Россией. «Но мы прояснили, что Россия — это друг на долгие годы. С многими странами по всему миру мы не можем стать врагами по запросу других», — пояснила глава МИД на межправительственной комиссии двух стран по торговле и экономическому сотрудничеству.

Пандор также выразила надежду на активизацию сотрудничества между двумя странами.

Ранее власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера Международного уголовного суда, предписывающего «арест» российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года. Отмечается, что ЮАР уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015-м страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.

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Антон Похиляк
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