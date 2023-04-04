Тревел-блогерша раскрыла причины нежелания иностранцев встречаться с россиянками

Блогерша Ершова побывала у индонезийца и узнала о его причинах расставания с россиянкой

Путешественница Марина Ершова побывала в гостях у жителя индонезийского острова Бали и узнала, почему он расстался с россиянкой после года отношений. Причины нежелания иностранца встречаться с русской девушкой тревел-блогерша раскрыла у себя в блоге на платформе «Дзен».

Индонезиец рассказал, что его бывшая подруга Оля всегда подолгу и много готовила. Россиянка старалась разнообразить меню мужчины крупами и картошкой, которая считается в стране экзотикой. «Она каждый день готовила пюре из картофеля с молоком и сливочным маслом, — пояснила Ершова. — Мало того, что это жирное блюдо превратило его в толстяка, так он еще и разорился на ежедневной покупке картофеля на Бали».

Еще одной причиной разногласий возлюбленных был семейный бюджет. Россиянка убеждала балийца, что его деньги — общие, поэтому должны идти на еду и развлечения. В то время как ее заработок принадлежит только ей.

Все заработанные средства девушка тратила на косметику, одежду и обувь. «В какой-то момент ее гардероб заполнил всю квартиру, — отметила путешественница. — Она с собой не смогла забрать все, потому что это просто не помещалось в багаж».

Путешественница рассказала, что сейчас индонезиец хранит теплые воспоминания о девушке, но встречаться с россиянками больше не рискует, несмотря на то, что с бывшей подругой ему никогда не было скучно. «Уверена, что русскую девушку он еще долго не забудет, — добавила она. — После расставания даже не может найти себе местную индонезийку, потому что теперь ему с местными девчонками скучно».

Ранее в апреле стало известно, что с января по март 2023 года с Бали депортировали 14 российских туристов. Число выдворенных россиян назвал глава специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегух Сугито. По словам чиновника, граждане России составили самую большую группу среди депортированных с популярного курорта Азии.