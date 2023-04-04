Минобороны Белоруссии: военкоматы начали принимать военнообязанных в ходе проверки ВС

В Белоруссии военкоматы начали принимать военнообязанных для их привлечения к проходящей проверке Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщило белорусское Министерство обороны в своем Telegram-канале.

«Внезапная проверка включает в себя проверку действий военнообязанных в период военного времени. В связи с чем военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава», — сказано в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что привлеченные к проверке подразделения приступили к выполнению задач. Согласно сообщению министерства, военные в том числе будут преодолевать водные преграды. Мероприятия проводятся с целью определения способности белорусских ВС выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки, добавили в оборонном ведомстве.

Проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии началась в понедельник, 3 апреля. Мероприятия носят комплексный характер, они позволят установить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями. Проверкой руководит Государственный секретариат Совбеза республики.