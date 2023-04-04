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04:26, 4 апреля 2023Путешествия

Европейская страна допустила отмену безвизового режима для россиян

Депутат Кнежевич заявил, что Черногория допускает отмену безвизового режима для граждан РФ

Фото: Unsplash.com

Депутат «Демократического фронта» в скупщине Черногории и глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич допустил отмену безвизового режима для граждан России. Его слова приводит «Известия».

По словам парламентария, решение будет зависеть не только от позиции черногорских властей, но и от геополитической ситуации, в частности конфликта на Украине.

«Введение виз для граждан России возможно, но это зависит не только от Черногории, но и от ситуации на международной арене и окончания конфликта на Украине», — заявил Кнежевич, выразив надежду, что подобная ситуация не произойдет.

Депутат добавил, что страна понесла ущерб от международных санкций, в том числе из-за отмены прямых рейсов. Он подчеркнул, что население испытывает положительные эмоции относительно россиян, поскольку связи с Россией длились на протяжении веков.

Ранее действующий президент Черногории Мило Джуканович, лидер Демократической партии социалистов, признал свое поражение на выборах главы государства. Политик поздравил с победой своего соперника, кандидата от движения «Европа сейчас» Якова Милатовича.

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Марина Совина
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