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01:08, 3 апреля 2023Мир

Президент Черногории признал поражение на выборах

Действующий президент Черногории Джуканович признал свое поражение на выборах
Мило Джуканович

Мило Джуканович. Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Действующий президент Черногории Мило Джуканович, лидер Демократической партии социалистов, признал свое поражение на выборах главы государства. Об этом сообщает RTCG.

Политик поздравил с победой своего соперника, кандидата от движения «Европа сейчас» Якова Милатовича. Он заявил, что уважает выбор, которые сделали граждане.

Джуканович пожелал Милатовичу быть успешным главой государства. «Если он будет успешным президентом, значит, Черногория тоже будет успешной», — заявил он. Также политик поблагодарил избирателей за поддержку.

По данным черногорского Центра мониторинга, после подсчета 98 процентов бюллетеней во втором туре действующий президент Черногории набрал 40 процентов, Милатович — 60 процентов Явка составила почти 70 процентов.

В декабре 2022 года протестующие в Черногории заблокировали несколько трасс близ городов Цетинье, Мойковац и Никшич из-за несогласия с ограничением полномочий президента Мило Джукановича.

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Марина Совина
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