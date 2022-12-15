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17:40, 15 декабря 2022Мир

В Черногории вспыхнули протесты из-за ограничений полномочий президента

Протестующие в Черногории заблокировали трассы из-за ограничений полномочий президента

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Протестующие в Черногории заблокировали несколько трасс близ городов Цетинье, Мойковац и Никшич из-за несогласия с ограничением полномочий президента Мило Джукановича. Об этом сообщает RTCG.

Группа граждан блокировала движение на въезде в города во второй половине дня. После полудня заблокирован и туннель Будош на магистральной трассе Никшич — Даниловград. Они требуют отзыва закона о президенте и назначения даты парламентских выборов.

Депутаты Черногории ранее утвердили изменения в законе, ограничивающие президента в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Джуканович отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу.

Ранее в Черногории на митинге сторонников президента Мило Джукановича начались столкновения с полицией у здания парламента. Протестующие в Подгорице забрасывали камнями и бутылками здание парламента, а также пытались снести ограждение. Полиция для подавления беспорядков применила слезоточивый газ.

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Анжелика Бережная
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