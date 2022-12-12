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21:30, 12 декабря 2022Мир

В Черногории на митинге начались столкновения с полицией

На митинге сторонников президента Черногории Джукановича начались столкновения с полицией

В Черногории на митинге сторонников президента Мило Джукановича начались столкновения с полицией у здания парламента. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на Балканах».

Причиной протеста послужила сессия парламента. На ней запланировано голосование по новому закону, ограничивающему полномочия лидера страны.

Протестующие в Подгорице забрасывали камнями и бутылками здание парламента, а также пытались снести ограждение. Полиция для подавления беспорядков применила слезоточивый газ.

Митинг в поддержку Джукановича «Мы есть» начался в 11:00 (13:00 по московскому времени). Автоколонны перекрыли движение транспорта, вызвав коллапс. По данным МВД, около 17:30 (19:30 по московскому времени) согласованная часть митинга перед Скупщиной в центре Подгорице была завершена.

Ранее несколько сотен человек стали участниками митинга в столице Австрии Вене, в ходе которого потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций.

Юлия Мискевич
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